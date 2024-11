Kalulu e la chiamata di Motta alla Juventus: "Te la senti ogni tre giorni?"

Kalulu si racconta a pochi giorni da Milan-Juventus: "Odio la sconfitta, ogni vittoria è assaporata di più".

Sabato alle ore 18 Milan e Juventus scenderanno in campo per il tredicesimo turno di Serie A: una sfida molto speciale in primis per Pierre Kalulu, approdato in estate a Torino proprio dai rossoneri.

Il difensore francese è arrivato in bianconero in prestito con diritto di riscatto, che con grande probabilità sarà esercitato: merito delle ottime prestazioni fornite sotto la guida di Thiago Motta, uno dei motivi che lo hanno spinto ad accettare la corte di 'Madama'.

Intervistato da DAZN, Kalulu ha avuto modo di rivelare proprio il colloquio avuto con l'allenatore poco prima dell'ufficialità del trasferimento: parole utili a indirizzare una scelta di carriera così cruciale a livello personale.