La rinascita di Kaio Jorge, dalla Juventus al Cruzeiro: è capocannoniere del club e lo cerca il Bayer Leverkusen Serie A Cruzeiro Juventus Bayer Leverkusen Kaio Jorge

Un 2025 da sogno per Kaio Jorge che in patria si è riscattato dopo le stagioni in Italia: ci pensa il Bayer Leverkusen.