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Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Michael Baldoin

Juventus-Vlahovic, rinnovo ancora in stand-by: le parole di Comolli e l'interesse del Milan, la situazione

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Prosegue la fase di stallo per il rinnovo dell’attaccante serbo: i bianconeri non hanno fretta di chiudere, ma attenzione al Milan. I rossoneri, alla ricerca di un vero numero 9 per la prossima stagione, continuano a monitorarne la situazione.

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Come nelle più intricate soap opera, la storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus continua a vivere fasi altalenanti: il rinnovo, a tratti vicino, appare in altri momenti più lontano che mai.

Nessun caso, però, ma un vero e proprio braccio di ferro tra le parti, impegnate a trovare il miglior accordo possibile: al momento, la distanza resta.

Nel frattempo, c’è chi osserva con grande attenzione. Il Milan, alla ricerca del numero 9 ideale per la prossima stagione, monitora da vicino la situazione e potrebbe approfittare della scadenza del serbo per rafforzare il proprio attacco.

  • LE PAROLE DELL'AD DELLA JUVENTUS COMOLLI: "NON ASPETTATEVI NOVITÀ NEL BREVE"

    A fare chiarezza sui piani futuri della Juventus è stato l’amministratore delegato bianconero, Damien Comolli, che a inizio settimana è intervenuto su mercato e possibili rinnovi:

    “Il nostro mercato sarà ambizioso. La Juventus attrae molti giocatori, a prescindere dalla Champions o dall’Europa League. Da un punto di vista finanziario è molto meglio essere in Champions, però in ogni caso vogliamo costruire per raccogliere successi in futuro.

    Vlahovic? Mi atterrò a quello che ho detto fin dall'inizio: parleremo alla fine della stagione. Quindi non aspettatevi nulla prima di allora. Mancano 6 settimane, so che Marco Ottolini ha avuto contatti con Dusan, ma non c'è da aspettarsi nulla prima della fine della stagione".

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  • RINNOVO DI NUOVO IN STAND-BY: CONTINUA IL BRACCIO DI FERRO

    Durante la sosta per le nazionali di fine marzo, l’attenzione era puntata su due rinnovi tanto attesi quanto importanti.

    Da una parte quello di Spalletti, poi definito e portato a termine, seppur con qualche giorno di ritardo. Dall’altra quello di Vlahovic: le parti sembravano vicine alla chiusura, ma hanno infine deciso di rimandare nuovamente i discorsi.

    La Juventus valuta un rinnovo breve, di uno o due anni, a cifre più contenute - idealmente entro i 6 milioni di euro, rispetto ai 12 attuali. Dal canto suo, il giocatore attende una proposta più strutturata, che possa garantire prospettive di lungo periodo, con una durata maggiore e l’inserimento di eventuali bonus.

    Una situazione che, anche alla luce delle condizioni fisiche del numero 9, può essere definita di stallo.

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  • IL MILAN CONTINUA A LAVORARE SOTTOTRACCIA

    A poter approfittare di una situazione tutt’altro che limpida sono le altre squadre che, in caso di mancato rinnovo, potrebbero assicurarsi Vlahovic a parametro zero in vista dell’estate.

    Tra queste c’è il Milan, club che non ha mai nascosto l’interesse per l’attaccante serbo, senza però affondare il colpo anche a causa delle incertezze legate al proprio futuro.

    La posizione di Allegri sembra orientata verso la conferma, ma molto dipenderà dal finale di stagione e da un’eventuale chiamata della Nazionale. Nel frattempo, restano diversi interrogativi nel reparto offensivo: Leao e Pulisic non rappresentano più certezze assolute, Gimenez - ad oggi - appare un investimento non ancora valorizzato, mentre Fullkrug ha deluso e il suo futuro potrebbe essere lontano dall’Italia dopo appena sei mesi.

    Infine, c’è il capitolo Nkunku: l’attaccante, acquistato per oltre 40 milioni di euro, potrebbe essere sacrificato sul mercato, generando risorse da reinvestire anche sull’ingaggio di Vlahovic e contribuendo così a risolvere il nodo del numero 9 rossonero.

  • VLAHOVIC A LAVORO PER TORNARE DI NUOVO DOPO L'INFORTUNIO

    Non c’è solo il tema del rinnovo: la testa di Vlahovic è soprattutto sul campo.

    Il serbo, dopo aver recuperato da un lungo e significativo infortunio muscolare, ha infatti subito una ricaduta che lo ha costretto nuovamente ai box. Un fastidio accusato nel riscaldamento prima della sfida contro il Genoa ha poi evidenziato una lesione, costringendolo a saltare la gara con l’Atalanta e, con ogni probabilità, anche i prossimi impegni contro Bologna e Milan.

    L’ex Fiorentina punta a rientrare a inizio maggio, nella sfida contro l’Hellas Verona, in vista dello sprint finale della Juventus verso la qualificazione alla prossima Champions League.

    L’obiettivo è chiaro: convincere la dirigenza bianconera, a suon di goal, a formulare l’offerta di rinnovo tanto attesa oppure, al contrario, lanciare un segnale concreto alle pretendenti, dimostrando di essere ancora un attaccante di primo livello.

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