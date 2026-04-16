Juventus-Vlahovic, rinnovo ancora in stand-by: le parole di Comolli e l'interesse del Milan, la situazione

A fare chiarezza sui piani futuri della Juventus è stato l’amministratore delegato bianconero, Damien Comolli, che a inizio settimana è intervenuto su mercato e possibili rinnovi:

“Il nostro mercato sarà ambizioso. La Juventus attrae molti giocatori, a prescindere dalla Champions o dall’Europa League. Da un punto di vista finanziario è molto meglio essere in Champions, però in ogni caso vogliamo costruire per raccogliere successi in futuro.

Vlahovic? Mi atterrò a quello che ho detto fin dall'inizio: parleremo alla fine della stagione. Quindi non aspettatevi nulla prima di allora. Mancano 6 settimane, so che Marco Ottolini ha avuto contatti con Dusan, ma non c'è da aspettarsi nulla prima della fine della stagione".