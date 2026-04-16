Juventus-Vlahovic, rinnovo ancora in stand-by: le parole di Comolli e l'interesse del Milan, la situazione

Come nelle più intricate soap opera, la storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus continua a vivere fasi altalenanti: il rinnovo, a tratti vicino, appare in altri momenti più lontano che mai.
Nessun caso, però, ma un vero e proprio braccio di ferro tra le parti, impegnate a trovare il miglior accordo possibile: al momento, la distanza resta.
Nel frattempo, c’è chi osserva con grande attenzione. Il Milan, alla ricerca del numero 9 ideale per la prossima stagione, monitora da vicino la situazione e potrebbe approfittare della scadenza del serbo per rafforzare il proprio attacco.