Le sconfitte contro Inter e Udinese pesano sul morale dei giocatori, Allegri prova a riaccendere la Juventus con un discorso motivazionale.

Le due sconfitte consecutive contro Inter ed Udinese, oltre che sulla classifica, pesano sul morale della Juventus.

Il contraccolpo psicologico, dopo settimane di forsennato inseguimento ai nerazzurri sognando lo Scudetto, c'è stato.

Ecco perché alla Continassa adesso si lavora anche, se non soprattutto, sulla testa dei giocatori che saranno chiamati a ripartire per evitare un crollo pericoloso in chiave Champions League.