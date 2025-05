Juventus senza Cambiaso contro la Lazio: chi giocherà al suo posto e come cambia la squadra

Proseguono i problemi in casa Juve, l'assenza di Cambiaso costringe Tudor a ridisegnare la squadra: può aprirsi un'occasione per Douglas Luiz.

Come contro il Bologna, anche nella prossima giornata di campionato, che sarà ancora più importante per la Juventus visto che giocherà un altro scontro diretto per la Champions, questa volta con la Lazio, Igor Tudor dovrà fare i conti con le assenze.

In attesa dei rientri di Dusan Vlahvoci e Teun Koopmeiners, chi sicuramente salterà la trasferta all'Olimpico è Andrea Cambiaso, uscito infortunato da Bologna-Juventus. L'esterno italiano ha rimediato un problema muscolare e il tecnico croato sarà costretto quindi a rimpiazzarlo.

Un problema doppio per i bianconeri perché oltre a sostituire Cambiaso, è probabile che Tudor debba di conseguenza fare altri spostamenti per ridisegnare la Juventus. Ecco come potrebbe giocare la squadra.