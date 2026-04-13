La Juventus torna quarta in solitaria, tocca ora a Como e Roma inseguire: chi è la favorita nella corsa Champions?

Dall’arrivo di Spalletti la Juventus ha cambiato decisamente ritmo, dando segnali chiari soprattutto dal punto di vista del gioco. In diverse occasioni i bianconeri hanno dominato le partite, creando molto ma sprecando troppe occasioni, un limite che alla lunga è costato punti pesanti.

Quando però è arrivato il momento di cambiare registro e presentarsi a Bergamo con un atteggiamento più “provinciale”, la squadra non ha esitato: ha lasciato il pallino del gioco all’Atalanta di Palladino, abbassandosi e aspettando nella propria metà campo.

Una scelta che, alla fine, ha pagato: la formazione di Spalletti è tornata a casa con il bottino pieno, conquistando tre punti pesantissimi che la riportano al quarto posto in solitaria, posizione che mancava da inizio febbraio, dal successo per 4-1 contro il Parma, prima del mese nero attraversato dai bianconeri.