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Michael Baldoin

La Juventus torna quarta in solitaria, tocca ora a Como e Roma inseguire: chi è la favorita nella corsa Champions?

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Continua la corsa a ostacoli per la Champions League: la Juventus mette la freccia e torna quarta in solitaria dopo diverse settimane. Inseguono Como e Roma. E occhio al Milan…

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Anche la 32ª giornata di Serie A si avvia alla sua naturale conclusione e, mentre la corsa scudetto sembra ormai definitivamente chiusa, quella per un posto in Champions League è più aperta che mai.

Il weekend appena trascorso ha offerto due importanti scontri diretti: la Juventus ha vinto a Bergamo contro l’Atalanta, mentre il Como è caduto in casa contro la capolista Inter.

In questo scenario, la Roma ha inaugurato il turno nell’anticipo del venerdì, travolgendo il Pisa, ultimo in classifica, con un netto 3-0, trascinata da uno scatenato Donyell Malen.

  • LA JUVENTUS SCEGLIE LA VIA DEL PRAGMATISMO

    Dall’arrivo di Spalletti la Juventus ha cambiato decisamente ritmo, dando segnali chiari soprattutto dal punto di vista del gioco. In diverse occasioni i bianconeri hanno dominato le partite, creando molto ma sprecando troppe occasioni, un limite che alla lunga è costato punti pesanti.

    Quando però è arrivato il momento di cambiare registro e presentarsi a Bergamo con un atteggiamento più “provinciale”, la squadra non ha esitato: ha lasciato il pallino del gioco all’Atalanta di Palladino, abbassandosi e aspettando nella propria metà campo.

    Una scelta che, alla fine, ha pagato: la formazione di Spalletti è tornata a casa con il bottino pieno, conquistando tre punti pesantissimi che la riportano al quarto posto in solitaria, posizione che mancava da inizio febbraio, dal successo per 4-1 contro il Parma, prima del mese nero attraversato dai bianconeri.

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  • MALEN TIENE LA ROMA IN CORSA

    Navigare a vista, nella speranza di intravedere la rotta verso una Champions League che manca da troppi anni nella Capitale, sponda giallorossa.

    In un mare in costante tempesta da settimane, però, c’è un faro che continua a brillare: Donyell Malen.

    Arrivato dall’Aston Villa a gennaio, l’olandese si sta rivelando un fattore determinante: 10 reti in 12 partite, oltre alla prima - e finora unica - tripletta di questo campionato, decisiva per travolgere un Pisa impotente di fronte a tanta qualità.

    Se c’è un giocatore in grado di spostare gli equilibri, è proprio lui: Gasperini e tutto l’ambiente Roma lo sanno bene.

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  • IL COMO CADE IN CASA MA IL CALENDARIO SORRIDE

    Un uno-due micidiale che ha gelato l’Inter, poi una disattenzione allo scadere del primo tempo che ha rimesso tutto in discussione.

    Il Como cade in casa in un rocambolesco 3-4 contro l’Inter, perdendo così terreno nella corsa al quarto posto e ritrovandosi ora costretto a inseguire.

    I lariani, però, possono contare su un calendario favorevole: da qui al termine della stagione affronteranno cinque delle sei gare contro squadre della parte destra della classifica.

  • CHI È LA FAVORITA PER IL QUARTO POSTO?

    Al termine della 32ª giornata la classifica cambia volto: la Juventus torna al quarto posto, con il Como a -2 e la Roma a -3.

    Rispetto a qualche settimana fa, però, cambia poco: con ancora 18 punti in palio, è tutto aperto e tutto ancora da decidere fino in fondo.

    Tra le tre, la squadra di Fabregas è quella con il calendario più favorevole, oltre a poter contare su una minore pressione, fattori che potrebbero agevolarne il cammino. La realtà, però, è che oggi la Juventus ha il destino nelle proprie mani.

    Ai giallorossi serve invece una vera e propria impresa: non solo un percorso quasi perfetto, ma anche qualche passo falso da parte delle dirette concorrenti.


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  • ATTENZIONE AL MILAN: I GIOCHI SONO ANCORA APERTI

    Juventus, Como e Roma: al momento sembrano queste le tre candidate a giocarsi il quarto e ultimo posto disponibile.

    Ma è davvero così? La sensazione, ad oggi, è che sia proprio così, ma il Milan è all’ultima chiamata: la sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona, nella 33ª giornata, dirà se si tratta di una crisi vera o solo passeggera.

    Un altro passo falso costringerebbe i rossoneri ad arrivare allo scontro diretto di San Siro contro la Juventus con l’acqua alla gola.

    In questo scenario, la formazione di Allegri sembra avere tutto dalla sua parte, ma dovrà evitare passi falsi come quello contro l’Udinese e ritrovare vittoria e certezze proprio contro i veronesi.