La Juventus torna quarta in solitaria, tocca ora a Como e Roma inseguire: chi è la favorita nella corsa Champions?

Anche la 32ª giornata di Serie A si avvia alla sua naturale conclusione e, mentre la corsa scudetto sembra ormai definitivamente chiusa, quella per un posto in Champions League è più aperta che mai.
Il weekend appena trascorso ha offerto due importanti scontri diretti: la Juventus ha vinto a Bergamo contro l’Atalanta, mentre il Como è caduto in casa contro la capolista Inter.
In questo scenario, la Roma ha inaugurato il turno nell’anticipo del venerdì, travolgendo il Pisa, ultimo in classifica, con un netto 3-0, trascinata da uno scatenato Donyell Malen.