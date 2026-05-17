Juventus o Milan in Champions? A pari punti conta ogni singolo goal segnato o incassato

Juventus e Milan a punti dopo l'ultimo match, dunque in seguito alle rispettive sfide contro Torino e Cagliari, farebbero affidamento alla propria differenza reti per qualificarsi alla Champions League 2026/2027.

In vista dell'ultimo turno la Juventus è nettamente in vantaggio sul Milan (anche considerando l'attuale 1-0 che i bianconeri stanno subendo contro la Fiorentina e lo 0-0 tra Milan e Genoa).

Allo stato attuale la Juventus si trova a +28 di differenza reti, mentre il Milan a +18: per questo i bianconeri, in questo scenario di pari punti, andrebbero in Champins ai danni dei rossoneri.



