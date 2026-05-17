Juventus o Milan in Champions? A pari punti conta ogni singolo goal segnato o incassato

Napoli, Juventus, Milan, Como, Roma. Ultimi 180 minuti di fuoco per ottenere la qualificazione in Champions League, prestigiosa di per sè ma fondamentale anche per le decine di milioni provenienti dall'UEFA in caso di accesso al torneo 2026/2027.
Vista l'attuale ravvicinata posizione, le squadre in gioco per qualificarsi alla Champions potrebbero concludere il campionato a pari punti, costrette a considerare gli scontri diretti, la classifica avulsa, la differenza reti. Non lo spareggio, considerando come questo sia da regolamento previsto solamente con lo stesso piazzamento al primo o al diciottesimo posto, dunque per lo Scudetto o per la salvezza.
Tra le squadre che potrebbero chiudere al quarto posto il campionato di Serie A ci sono anche Juventus e Milan, impegnate rispettivamente contro Fiorentina e Genoa nel 37esimo turno e dunque contro Torino e Cagliari nella partita finale dell'annata.