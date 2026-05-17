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Juventus Milan YildizGetty Images
Francesco Schirru

Juventus o Milan in Champions? A pari punti conta ogni singolo goal segnato o incassato

Serie A
Torino vs Juventus
Milan vs Cagliari
Milan
Cagliari
Torino
Juventus

Tra le combinazioni per gli ultimi posti Champions c'è anche l'eventualità che Juventus e Milan chiudano al quarto posto a pari punti, regalando la qualificazione a una sola.

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Napoli, Juventus, Milan, Como, Roma. Ultimi 180 minuti di fuoco per ottenere la qualificazione in Champions League, prestigiosa di per sè ma fondamentale anche per le decine di milioni provenienti dall'UEFA in caso di accesso al torneo 2026/2027.

Vista l'attuale ravvicinata posizione, le squadre in gioco per qualificarsi alla Champions potrebbero concludere il campionato a pari punti, costrette a considerare gli scontri diretti, la classifica avulsa, la differenza reti. Non lo spareggio, considerando come questo sia da regolamento previsto solamente con lo stesso piazzamento al primo o al diciottesimo posto, dunque per lo Scudetto o per la salvezza.

Tra le squadre che potrebbero chiudere al quarto posto il campionato di Serie A ci sono anche Juventus e Milan, impegnate rispettivamente contro Fiorentina e Genoa nel 37esimo turno e dunque contro Torino e Cagliari nella partita finale dell'annata.

  • DUE PAREGGI IDENTICI

    Nel corso del 2025/2026 Juventus e Milan hanno dato vita a due pareggi identici, visto il medesimo risultato finale di 0-0, consuetudine della sfida tra bianconeri e rossoneri anche negli ultimi anni.

    Visti i due 0-0 stagionali, qualora Juventus e Milan dovessero chiudere il campionato di Serie A a pari punti gli scontri diretti non potrebbero premiare nessuna delle due per la qualificazione in Champions League.

    Stesso numero di punti in campionato, stesso numero di reti (0) nei due scontri diretti, stesso numero di punti nei due match stagionali (2 a testa). Per questo, in questo scenario, occorrerebbe considerare ogni singolo goal incassato o segnato.

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  • LA DIFFERENZA RETI

    Juventus e Milan a punti dopo l'ultimo match, dunque in seguito alle rispettive sfide contro Torino e Cagliari, farebbero affidamento alla propria differenza reti per qualificarsi alla Champions League 2026/2027.

    In vista dell'ultimo turno la Juventus è nettamente in vantaggio sul Milan (anche considerando l'attuale 1-0 che i bianconeri stanno subendo contro la Fiorentina e lo 0-0 tra Milan e Genoa).

    Allo stato attuale la Juventus si trova a +28 di differenza reti, mentre il Milan a +18: per questo i bianconeri, in questo scenario di pari punti, andrebbero in Champins ai danni dei rossoneri.


    In aggiornamento

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