Juventus in pressing per Kolo Muani: è la prima scelta di Thiago Motta per l'attacco

I bianconeri rompono gli indugi e accelerano sull'attaccante francese che non sta trovano spazio al PSG: c'è la concorrenza di United e Tottenham.

La Juventus punta a stringere i tempi sul fronte mercato per regalare il più presto possibile a Thiago Motta i rinforzi necessari per puntellare una rosa che ha dovuto fare i conti con defezioni molto importanti.

A partire dalla difesa, con i gravi ko di Bremer e Cabal, fino ad arrivare all'attacco dove Arkadiusz Milik è ormai fermo ai box da 6 mesi e sul cui rientro non vi sono ancora certezze.

E' per questo che la Juve gioca su due tavoli e, per quanto concerne il comparto avanzato, il nome di Randal Kolo Muani si può considerare quello in cima alla lista dei desideri a tinte bianconere.