La Juventus è fuori dalla Champions League, l'Arsenal elimina la squadra femminile già alla quarta giornata

Il goal dell'ex Lina Hurtig elimina la Juventus dalla Champions League femminile a due gare dal termine: niente fase ad eliminazione diretta.

Gli scontri diretti e il goal dell'ex Hurtig condannano la Juventus femminile. La squadra di Canzi è già certa di essere fuori dalla Champions League 2024/2025, nonostante manchino altre due partite al termine della fase a gironi.

Con appena tre punti in quattro partite e sei di distanza dall'Arsenal secondo in classifica, la Juventus giocherà sì altre due gare nel torneo, ma con la consapevolezza di non poter giocare la fase ad eliminazione diretta a causa degli scontri diretti contro i Gunners.

A decidere la sfida in quel di Londra è stata Lina Hurtig, ex giocatrice della Juventus che ha segnato nel finale la rete che vale il passaggio del turno per l'Arsenal e l'eliminazione per la Juventus, che potrà giocare comunque altre due gare per onorare la competizione e confrontarsi con il calcio europeo.