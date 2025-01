Sconfitta nelle ultime due partite ufficiali, la Juventus cerca il riscatto contro l'Empoli: dove vedere la partita in tv e streaming domenica.

Non è certo un momento facile per la Juventus di Thiago Motta, che dopo essere stata sconfitta in campionato contro il Napoli è caduta anche in Champions League contro il Benfica. Nonostante il passaggio ai playoff, i tifosi della squadra bianconera sono furiosi e aspettano un periodo di risultati positivi continui: nel prossimo incontro, domenica, sfida all'Empoli.

Juventus favorita allo Stadium contro la squadra di D'Aversa, ma occhio alle sorprese, visto un'Empoli che cerca punti importanti per scappare dalla zona calda in seguito a un periodo con nessuna vittoria che ha portato il team toscano a un solo punto dal terzultimo posto.

Juventus-Empoli apre la prima domenica di febbraio e sarà fondamentale per l'annata bianconera: l'unico risultato possibile per gli uomini di Thiago Motta è la vittoria. Alla quale punteranno anche gli ospiti, visto il negativo periodo dei padroni di casa.