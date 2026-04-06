Juventus dai due volti contro il Genoa, Spalletti: "Dopo mesi non so ancora con cosa ho a che fare"

La Juventus torna alla vittoria in campionato ed ottiene tre punti pesantissimi che le consentono di riportarsi a -1 dal Como e dunque dal quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League.
La compagine bianconera, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, si impone per 2-0 contro il Genoa, grazie alle reti siglate nel primo tempo da Bremer e McKennie.
Una prestazione dai due volti, visto che la Juve nella ripresa è decisamente calata e solo una parata di Di Gregorio su rigore battuto da Martin al 75', ha impedito agli ospiti di riaprire la partita.
Luciano Spalletti, parlando ai microfoni di 'Sky Sport', ha commentato la prova della sua squadra.