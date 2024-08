Tra Norimberga e Brest la Juventus ha concesso 5 goal. Thiago Motta chiamato a sistemare la difesa e limitare gli errori individuali.

Più della vittoria che ancora non è arrivata, da sottolineare nei primi due impegni stagionali della Juventus di Thiago Motta sono gli errori difensivi.

Dopo i tre goal subiti dal Norimberga, i bianconeri concedono due reti anche al Brest. In totale fanno cinque in appena 180 minuti, sintomo che qualcosa ancora non funziona.

Oltre ai dettati tattici del tecnico italo-brasiliano, che la Juventus dovrà piano piano assorbire per evitare situazioni come quella del secondo goal dei francesi, ci sono gli errori individuali.

Dal "pasticcio" in impostazione della coppia Locatelli-Barbieri a Norimberga alle disattenzioni di questa sera. Thiago non potrà essere soddisfatto da questi aspetti.