Juventus-Atletico Madrid dove vederla: Sky, DAZN, Mediaset o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

I bianconeri di Thiago Motta chiudono il pre-campionato contro i Colchoneros di Simeone: le formazioni e le info su dove vederla in tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Ultimo appuntamento del precampionato per la Juventus di Thiago Motta, che a Göteborg, in Svezia, affronta l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone.

I bianconeri, reduci dalla partita in famiglia contro la selezione tra Next Gen e Primavera allenata da Montero, si apprestano ad affrontare il quarto e ultimo impegno estivo, in attesa del debutto ufficiale in programma il 19 agosto all’Allianz Stadium contro il Como.

Finora la Juventus ha battuto solo la selezione Next Gen-Primavera, mentre sono arrivati la sconfitta per 3-0 contro il Norimberga e il pari contro il Brest a Pescara per 2-2.

Quarta amichevole anche per l’Atletico Madrid, che ha battuto Getafe e Kitchee dopo il pari contro il Numancia.

Anche i Colchoneros esordiranno il 19 agosto in campionato, nella sfida del Benito Villamarin sul campo del Villarreal.

Tutto su Juventus-Atletico Madrid: le formazioni dell'amichevole e dove vederla in tv e streaming.