I bianconeri cercano la scossa e il tecnico vara il cambio di modulo: difesa a quattro e Cambiaso ala atipica con Chiesa e Vlahovic.

Prove tattiche in casa Juventus. Alla Continassa sono giorni importanti: la squadra di Allegri sta lavorando sodo per uscire dal periodo più nero della sua stagione, con le prime due sconfitte di fila per giunta condite da due pareggi.

Mai la Juventus, quest'anno, era stata senza vittoria per quattro partite: un mese lunghissimo, dal 27 gennaio al 25 febbraio (data di Juventus-Frosinone), in cui i sogni di gloria dei bianconeri si sono bruscamente frantumati facendo crollare anche le certezze dei calciatori.

Dopo il pareggio con l'Empoli e il ko contro l'Inter, la Juventus, contro Udinese e Verona, ha dato la prova di aver staccato la spina, di essere arrivata ad una sorta di bornout fisico e mentale, un momento in cui ha pagato tutte le fatiche precedenti. Per questo Allegri, coach di grande esperienza, sta cercando una svolta: il nuovo 4-3-3, già visto in spezzoni di gara.