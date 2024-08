Juventus femminile-Colo Colo dove vederla: Sky, Prime, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus Women vola negli Stati Uniti per la Women’s Cup. Primo match contro il Colo Colo: tutte le informazioni su dove vederla.

Tappa negli Stati Uniti per la Juventus Women prima di iniziare il campionato (16 settembre). Le bianconere infatti saranno impegnate per la Women's Cup.

Il primo appuntamento è in programma per il 9 agosto alle 17 ore locali (23 in Italia). Le prime avversarie della Juve sono le cilene del Colo Colo. Successivamente poi la squadra allenata da Massimiliano Canzi giocherà contro il Racing Louisville o il Palmeiras, a seconda dei risultati delle prime partite.

Di seguito tutte le informazioni su Juventus femminile-Colo Colo.