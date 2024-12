Juric vola in Premier League: contratto risolto con la Roma, allenerà il Southampton

Esonerato il 10 novembre, il croato ha risolto il contratto con la Roma: pronto un contratto fino a fine stagione con opzione, sostituisce Russell.

Ivan Juric riparte dall’Inghilterra. Dopo l’esonero dalla Roma, l’allenatore croato è sempre più vicino a una nuova avventura lontano dall’Italia.

Il classe 1975 ha appena risolto il contratto che lo legava alla società giallorossa, la conferma di come i contatti con il Southampton, fanalino di coda del massimo campionato inglese, siano ormai in stato avanzato.

Il club inglese, attualmente ultimo in Premier League con soli cinque punti conquistati in sedici partite, si è appena separato dall’allenatore Russell Martin e ha individuato in Juric il sostituto dell’ex manager.

La missione del croato sarà quella di provare a salvare i ‘Saints’, al momento lontani nove punti dall’obiettivo.