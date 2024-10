Juric rivoluziona la Roma contro la Dinamo Kiev, chi gioca: Hummels, Le Fee e Soule titolari

Il tecnico giallorosso prova ad apportare delle modifiche sostanziali alla formazione per uscire da un momento delicato della stagione.

Momento chiave per la stagione della Roma: la squadra allenata da Ivan Juric affronta la Dynamo Kiev in Europa League in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il continuo della stagione.

I giallorossi non vincono da tre partite e, in particolar modo, non hanno ancora ottenuto alcun successo nella competizione europea.

Ecco allora che il tecnico croato è pronto a rivoluzionare la formazione titolare per dare una scossa alla squadra: su tutti, spicca il nome di Mats Hummels, che potrebbe fare il suo esordio con la maglia giallorossa.