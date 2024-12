Subito un k.o. per Juric alla guida del Southampton, sconfitto in casa dal West Ham nel Boxing Day di Premier League.

Non è iniziata per il verso giusto l'avventura inglese di Ivan Juric, da pochi giorni nominato ufficialmente nuovo allenatore del Southampton.

Il tecnico croato ha preso le redini dei 'Saints' dopo la per nulla esaltante avventura alla Roma, ma l'esordio in panchina non è stato quello sperato.

Sconfitta di misura per il Southampton, sempre più fanalino di coda solitario della classifica di Premier League.