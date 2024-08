Julio Velasco nel calcio: quando il ct dell'Italia femminile di volley lavorava per Lazio e Inter

Il ct dell'Italvolley femminile campione olimpico è sbarcato anche in Serie A, ma senza troppo successo: "Non farei di nuovo il dirigente".

Capelli bianchi, la stessa fame di vittorie di sempre. Julio Velasco è il commissario tecnico di un'altra generazione di fenomeni: non più l'Italvolley maschile che negli anni novanta dominava l'Europa e il mondo, ma quella femminile, capace di regalare al movimento il primo oro olimpico della propria storia.

Velasco e la pallavolo sono due mondi inscindibili, tra successi e trofei in giro per il mondo. Inscindibili? Quasi. Perché non tutti lo ricordano, ma l'argentino può vantare nel proprio curriculum anche un paio di esperienze nel... calcio. Impensabile, ripensando al marchio che il guru sudamericano ha impresso e continua a imprimere nel volley italiano e mondiale.

Poco più di una ventina d'anni fa, la Lazio e l'Inter hanno potuto contare sui suoi servizi. Riuscendo ad accalappiarlo a differenza di Silvio Berlusconi, che qualche stagione addietro aveva addirittura pensato a lui - e pure a Dan Peterson, leggenda del basket - come nuovo allenatore del Milan.