Jarni esonerato della Croazia U17 perché tifa il Betis: il comunicato

L'allenatore è stato cacciato dalla Nazionale giovanile croata per alcune dichiarazioni a favore del Betis, prossimo avversario della Dinamo Zagabria.

Pensate se Ranieri fosse esonerato dal Cagliari perché simpatizza per la Roma o se Conte fosse stato cacciato dall'Inter per via del suo glorioso passato con la Juventus.

Questo è quanto accaduto a Robert Jarni, (ex) tecnico 55enne della Nazionale croata Under 17 esonerato per via delle sue simpatie nei confronti del Betis Siviglia, squadra nella quale ha militato da giocatore (dopo Bari, Torino e Juventus) dal 1995 al 1998 e prossima avversaria della Dinamo Zagabria, club capitolino croato, nei playoff di Conference League.

L'articolo prosegue qui sotto

"Con decisione unanime del comitato esecutivo della Federcalcio croata - si legge nel comunicato - Robert Jarni è stato sollevato dall'incarico di allenatore della nazionale croata Under 17 dopo dichiarazioni inappropriate nei media."