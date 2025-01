James Rodriguez lascia di nuovo l'Europa: accordo col Club Leon, giocherà il Mondiale per Club

Il trequartista colombiano cambia nuovamente squadra dopo l'esperienza negativa al Rayo Vallecano e va in Messico: firma la prossima settimana.

Il Rayo Vallecano e l'esperienza poco fortunata in Spagna sono già un ricordo: James Rodriguez lascia di nuovo l'Europa e si prepara ad andare a giocare in Messico, dove sta per diventare un nuovo giocatore del Club Leon.

Il trentatreenne trequartista colombiano, che la scorsa estate ha disputato una Copa America da protagonista con la propria nazionale, ha trovato un accordo nelle ultime ore. E ora solo firma e ufficialità lo separano dall'inizio di una nuova avventura.

Per la prima volta, dopo aver giocato in Sudamerica e in Europa, James andrà dunque a giocare nel Nord America. E tra qualche mese sarà uno dei protagonisti del Mondiale per Club.