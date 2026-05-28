Jaissle allenatore del Milan se Rangnick arriva come dirigente: l'intreccio per il vincitore di due Champions (asiatiche) consecutive

Jaissle gioca principalmente con il 4-2-3-1, adottando un calcio offensivo e flessibile.

Il tecnico tedesco è stato chiaro a più riprese, i giocatori in campo devono sapersi adattare ad un cambio di gioco nel corso della gara:

"La domanda è sempre: come faccio a mettere in campo la squadra migliore? È importante mantenere una certa flessibilità tattica" ha detto Jaissle in passato. "È fondamentale che riusciamo a far funzionare i nostri principi in campo. E questo non dipende dal fatto che giochiamo 4-2-2-2 o 4-3-1-2 o 3-5-2".

"Preferisco il pressing orientato alla palla" racconta Jaissle a proposito delle sue idee tattiche. "Questo perchè credo che si possa ottenere di più quando tutta la squadra è coinvolta. L'obiettivo è creare rapidamente un surplus vicino alla palla. Spesso non è il primo giocatore a conquistare la palla, ma il secondo o il terzo. Vogliamo stressare costantemente l'avversario. In questo modo, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo di attaccare il prima possibile e conquistare la palla".



