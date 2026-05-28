Jaissle allenatore del Milan se Rangnick arriva come dirigente: l'intreccio per il vincitore di due Champions (asiatiche) consecutive

Un austriaco capo dell'area tecnica, un tedesco come nuovo allenatore. Tra le possibilità nel calderone del nuovo corso Milan c'è anche quella che porterebbe Rangnick, attuale ct dell'Austria, a capo della dirigenza rossonera e dunque Jaissle, sotto contratto con l'Al-Ahli, come tecnico del post Allegri (il quale a sua volta guiderà il Napoli).
Mentre rimangono in piedi le ipotesi Pochettino, Iraola e Glasner, con l'attuale ct degli Stati Uniti che potrebbe guadagnare posizioni nei prossimi giorni, la nuova principale pista porta a Jaissle, per cui Rangnick spingerebbe in caso di arrivo al Milan. La Gazzetta, infatti, riferisce come la sua preferenza per l'allenatore è quella del giovane tecnico che negli ultimi due anni si è fatto un nome di riguardo portando l'Al-Ahli a conquistare due Champions League asiatiche consecutive.
Rangnick, che non ha smentito l'incontro con il Milan, avrebbe dettato le sue condizioni: il ruolo di direttore tecnico, la scelta dell’allenatore e pieni poteri per rifondare la squadra dopo la mancata qualificazione in Champions League.