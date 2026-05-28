Allegri al Napoli, ci siamo: accordo trovato, sarà lui il nuovo allenatore

L'incerto testa a testa per la panchina del Napoli sembra essere concluso. Secondo Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, la società azzurra e Max Allegri hanno trovato un accordo biennale per rendere il mister livornese il post Conte.
Controsorpassato dunque Vincenzo Italiano, nonostante sia stato appena ufficializzato il divorzio consensuale tra l'ormai ex allenatore del Bologna e la società rossoblù.
Per lui, dunque, si potrebbe riaprire la pista Milan, ma in questo caso dipenderà molto da chi arriverà come dirigente, visto che Rangnick punterebbe tutto su Jaissle.