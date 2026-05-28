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Allegri De LaurentiisGetty/GOAL
Claudio D'Amato

Allegri al Napoli, ci siamo: accordo trovato, sarà lui il nuovo allenatore

Serie A
Napoli

La corsa alla panchina lasciata libera da Conte sembra essere stata vinta da Allegri, che ha superato Italiano e guiderà i partenopei nella prossima stagione.

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L'incerto testa a testa per la panchina del Napoli sembra essere concluso. Secondo Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, la società azzurra e Max Allegri hanno trovato un accordo biennale per rendere il mister livornese il post Conte.

Controsorpassato dunque Vincenzo Italiano, nonostante sia stato appena ufficializzato il divorzio consensuale tra l'ormai ex allenatore del Bologna e la società rossoblù.

Per lui, dunque, si potrebbe riaprire la pista Milan, ma in questo caso dipenderà molto da chi arriverà come dirigente, visto che Rangnick punterebbe tutto su Jaissle.

  • CONTROSORPASSATO ITALIANO

    E pensare che nelle ultime ore il nome di Italiano appariva quello definitivo, con l'ex regista del Verona ed Aurelio De Laurentiis che sarebbero stati protagonisti - insieme al ds Manna e all'entourage del tecnico - di un incontro a Roma presso la sede della Filmauro.


    Invece, proprio mentre si è consumato l'addio reciproco col Bologna, Italiano è scivolato alle spalle di Max.

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  • I PROSSIMI PASSI

    Per arrivare all'ufficialità di Allegri-Napoli servirà ora risolvere i dettagli burocratici per la firma dei contratti. Per ora è stato trovato l'accordo verbale tra le parti, la prima fase prima di procedere a mettere nero su bianco.

    Dopo l'annuncio dell'esonero, è ora attesa anche la risoluzione con il Milan, così da poter concludere effettivamente il periodo rossonero e cominciare quello azzurro.

    Allegri guiderà dunque il Napoli nel 2026/2027 ed eventualmente anche nel 2027/2028, visto l'accordo trovato su base biennale.


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  • ALLEGRI-NAPOLI A MENTE FREDDA

    Le riserve che avevano giocato a sfavore di Allegri, sorte e risultate 'pesanti' ad inizio settimana nell'ambito del toto-allenatore che sta riguardando il Napoli, riguardavano il disastro Champions compiuto dal livornese domenica scorsa a San Siro, con la sconfitta interna subita dal Milan contro il Cagliari che ha fatto clamorosamente sfumare una qualificazione che sembrava cosa certa.


    Invece, col passare dei giorni e con mente più lucida e pensieri 'raffreddati', ADL sembra essersi convinto a puntare sull'uomo corteggiato a più riprese negli ultimi anni. Esattamente come era avvenuto con Conte, uomo del quarto Scudetto ed ora nome top da rimpiazzare.