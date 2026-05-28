Allegri al Napoli, ci siamo: accordo trovato, sarà lui il nuovo allenatore

Le riserve che avevano giocato a sfavore di Allegri, sorte e risultate 'pesanti' ad inizio settimana nell'ambito del toto-allenatore che sta riguardando il Napoli, riguardavano il disastro Champions compiuto dal livornese domenica scorsa a San Siro, con la sconfitta interna subita dal Milan contro il Cagliari che ha fatto clamorosamente sfumare una qualificazione che sembrava cosa certa.





Invece, col passare dei giorni e con mente più lucida e pensieri 'raffreddati', ADL sembra essersi convinto a puntare sull'uomo corteggiato a più riprese negli ultimi anni. Esattamente come era avvenuto con Conte, uomo del quarto Scudetto ed ora nome top da rimpiazzare.