Bologna vs Fiorentina

Vincenzo Italiano ha voluto salutare tutti coloro che lo hanno accompagnato nell’avventura in viola: è accaduto prima di Bologna-Fiorentina.

A distanza di circa sei mesi da quella che è stata una separazione senza polemiche, Vincenzo Italiano ha ritrovato la Fiorentina.

Lo ha fatto ovviamente da avversario e in occasione della sfida di campionato che ha visto il suo Bologna opposto ai gigliati.

Una partita per forza di cose diversa da tutte le altre per il tecnico rossoblù che, proprio in riva all’Arno, ha vissuto tre annate estremamente intense.