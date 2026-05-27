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Vincenzo Italiano Bologna 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Italiano prossimo allenatore del Napoli? La scommessa giochista di De Laurentiis

Serie A
Napoli

Apprezzamento che parte da lontano, proposta di gioco, animo da combattente: De Laurentiis per il post Conte ha scelto Italiano, una vecchia tentazione che sa di scommessa.

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La scelta di Aurelio De Laurentiis, alla fine, è ricaduta su Vincenzo Italiano.


A meno di imprevisti e fumate nere sarà lui il successore di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, coronando una suggestione che parte da lontano.


Addio al Bologna dietro l'angolo, poi il matrimonio a tinte azzurre: il patron gli ha ammiccato, lo apprezza, ci ha pensato ed è entrato in azione. Ciak: Italiano prossimo allenatore del Napoli.

  • NIENTE ALLEGRI

    Che ADL sia un fedelissimo del partito pro Italiano è cosa nota. Basti pensare alle parole dolci dispensate negli anni dal presidente nei confronti di colui che ha scavalcato di prepotenza Allegri - su cui il flop col Milan assume evidentemente connotati impossibili da ignorare - e si appresta a misurarsi col Maradona.


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  • IL RETROSCENA

    "Quando mi è stato detto che stava arrivando il presidente del Napoli pensavo fosse uno scherzo, invece si presentò negli spogliatoi - raccontò Italiano nel 2021 a Radio Marte, svelando un retroscena con protagonisti proprio lui e De Laurentiis risalente a quando guidava lo Spezia - Fu motivo di orgoglio e di enorme piacere, è venuto a fare i complimenti per quello che stiamo facendo. Da grande gentiluomo".


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  • STIMA RECIPROCA

    "È una persona che stimo e che apprezzo - ha poi aggiunto lo scorso dicembre, a Mediaset, dopo il ko in finale di Supercoppa - A Napoli ha compiuto step notevoli tra campionati, scudetti vinti e coppe. Un grande plauso a lui e a chi lavora con lui, ha contribuito a questa grande crescita".


  • INCONTRO A ROMA: ORA L'ADDIO AL BOLOGNA?

    Come racconta il Corriere dello Sport, a Roma è andato in scena l'incontro col patron - al quale erano presenti anche i suoi agenti e il ds Manna - che dovrebbe aver posto le basi per il matrimonio tra Italiano ed il club partenopeo: ora manca l'ultimo tassello, ossia l'addio al Bologna.


    Il tecnico nato a Karlsruhe si appresta a presentare le proprie dimissioni, lasciando sul tavolo un contratto che lo lega ai felsinei fino al 2027: indizi forti che lo avvicinano a Castel Volturno, dove gli saranno affidate le chiavi del nuovo ciclo azzurro.

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  • SCOMMESSA GIOCHISTA

    Italiano-Napoli sulla carta è un binomio che intriga, ma anche una scommessa.


    Dopo due anni di Contismo non proprio esaltante sotto il profilo della proposta, seppur siano arrivati uno Scudetto e una Supercoppa, ripartire da un allenatore che predilige il bel gioco potrebbe riaccendere la fiammella dello spettacolo. Però, ed è giusto evidenziarlo, parliamo di un allenatore le cui squadre hanno offerto anche passaggi a vuoto in termini di equilibrio (alias difesa altissima).


    Lacune ed altalene già andate in scena a Fuorigrotta (vedi le gestioni Benitez e Ancelotti) e che dunque andrebbero limate nell'ottica di un progetto sì dinamico e 'attivo', ma nel contempo bisognoso di equilibrio e solidità.


    Ecco perché affidarsi a Italiano, che tra l'altro si misurerebbe per la prima volta con una big del campionato (seppur Firenze abbia rappresentato una palestra prestigiosa e probante), può definirsi una scommessa giochista.


    DeLa ha scelto, il countdown è iniziato: poi, a parlare, come di consueto sarà il campo.