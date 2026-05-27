Italiano prossimo allenatore del Napoli? La scommessa giochista di De Laurentiis

Italiano-Napoli sulla carta è un binomio che intriga, ma anche una scommessa.





Dopo due anni di Contismo non proprio esaltante sotto il profilo della proposta, seppur siano arrivati uno Scudetto e una Supercoppa, ripartire da un allenatore che predilige il bel gioco potrebbe riaccendere la fiammella dello spettacolo. Però, ed è giusto evidenziarlo, parliamo di un allenatore le cui squadre hanno offerto anche passaggi a vuoto in termini di equilibrio (alias difesa altissima).





Lacune ed altalene già andate in scena a Fuorigrotta (vedi le gestioni Benitez e Ancelotti) e che dunque andrebbero limate nell'ottica di un progetto sì dinamico e 'attivo', ma nel contempo bisognoso di equilibrio e solidità.





Ecco perché affidarsi a Italiano, che tra l'altro si misurerebbe per la prima volta con una big del campionato (seppur Firenze abbia rappresentato una palestra prestigiosa e probante), può definirsi una scommessa giochista.





DeLa ha scelto, il countdown è iniziato: poi, a parlare, come di consueto sarà il campo.