Italiano può sorridere, Immobile è tornato: l'attaccante in campo nei minuti finali di Bologna-Parma in Coppa Italia

Il ritorno in Italia, sponda Bologna, avrebbe dovuto regalargli un’ultima grande occasione per dimostrare di essere ancora all’altezza della Serie A.
All’esordio in campionato con i rossoblù, però, quel sogno si è infranto - almeno temporaneamente - dopo poco più di 25 minuti, a causa di un grave infortunio muscolare.
Dopo oltre tre mesi, Ciro Immobile può finalmente tornare a sorridere: Vincenzo Italiano lo ha schierato nei minuti finali del match di Coppa Italia contro il Parma, incontro che è valso al Bologna l’accesso ai quarti di finale.