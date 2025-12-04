Italiano può sorridere, Immobile è tornato: l'attaccante in campo nei minuti finali di Bologna-Parma in Coppa Italia

Anche Italiano, ai microfoni di Mediaset al termine del match, ha parlato del ritorno in campo dell'attaccante classe 1990:

"Sull’1-1 abbiamo cercato di allontanare lo spettro dei rigori, mettendo dentro tutti gli attaccanti a disposizione. Siamo stati ripagati. Il secondo tempo nostro è stato molto positivo, la notizia più bella è il ritorno di Ciro. Mentalmente e fisicamente avremo una freccia in più da qui in avanti."

E sul possibile modulo a due punte: "Prima che si facesse male Ciro, avendo anche Castro e Dallinga, abbiamo provato spesso questa opzione, dopo l’infortunio l'abbiamo abbandonata. Ora proveremo a riproporla, quando hai due attaccanti così puoi creare problemi ai difensori avversari. Vedremo se all'inizio o a gara in corso, ma comunque andiamo sempre in pressione con due attaccanti o un attaccante e un centrocampista avanzato. Ciro è micidiale nell’attacco alla profondità, ora abbiamo questa opzione in più, lui in questo è un maestro".