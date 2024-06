Italia agli ottavi se pareggia contro la Spagna? Cosa serve per primo, secondo e terzo posto e cosa succede con vittoria o sconfitta

Italia-Spagna può decidere il gruppo B, con entrambe a caccia degli ottavi già dopo il big match del 20 giugno.

Vittoriosa in rimonta per 2-1 contro l'Albania, l'Italia di Spalletti punta ora a chiudere il discorso ottavi di finale con il match - il secondo del girone B - contro la Spagna. La Roja, che ha superato agevolmente la Croazia nel primo incontro, vuole dall'altra parte blindare il primo posto.

Come noto, si qualificano agli ottavi di Euro 2024 non solo le prime e le seconde classificate dei sei gironi, ma bensì anche le migliori quattro terze di ogni raggruppamento: a venire eliminate sono tutte le quarte e solamente due squadre classificatesi al terzo posto.

Per Italia e Spagna la gara del 20 giugno è fondamentale, pronta a portare una, se non entrambe, al turno successivo in attesa di definire la propria posizione nel rispettivo ultimo incontro che le vedrà di fronte a Croazia e Albania.