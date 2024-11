Italia-Montenegro Under 19 dove vederla: Rai, Vivo Azzurro Tv o sito FIGC? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Italia U19 vs Montenegro U19

L'Italia Under 19 sfida Montenegro per la prima giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria: formazioni, diretta tv e streaming.

Via alle qualificazioni agli Europei Under 19, con l'Italia di Alberto Bollini impegnata contro i pari età di Montenegro nel match valido per la prima giornata.

Si gioca in Grecia dal 13 al 19 novembre in Grecia e gli azzurrini sono inseriti nel Gruppo 8, che include anche i padroni di casa ellenici e la Bosnia-Erzegovina.

Le prime due classificate di ciascuno dei 13 gironi e la migliore terza si uniranno al Portogallo nella fase élite, che si disputerà in primavera. Le sette vincitrici dei gironi della fase élite, poi, faranno compagnia alla Romania (paese ospitante) per disputare la fase finale degli Europei, in programma dal 13 al 26 giugno 2025.

Tutto su Italia-Montenegro U19: le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.