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Alessandro De Felice

Italia fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva, il messaggio di Manuel Locatelli: “Abbiamo fallito, sono distrutto”

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia
Bosnia ed Erzegovina
Bosnia ed Erzegovina vs Italia

Sui social il centrocampista azzurro e capitano della Juventus esprime dolore e responsabilità dopo Bosnia-Italia: le parole di delusione, orgoglio e impegno per ripartire insieme.

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Dopo la sconfitta contro la Bosnia che è costata all’Italia la mancata qualificazione al Mondiale per la terza edizione consecutiva, arriva il messaggio sui social di Manuel Locatelli.

Il centrocampista della Nazionale e capitano della Juventus rompe il silenzio a meno di 24 ore dalla partita condividendo una riflessione “a freddo” attraverso il proprio profilo Instagram.

Nel messaggio, il giocatore esprime il proprio stato d’animo, il senso di responsabilità verso i tifosi e la consapevolezza del fallimento sportivo, ribadendo al tempo stesso l’orgoglio per il gruppo e la volontà di ripartire.


  • “SONO DISTRUTTO, SVUOTATO, CON LE LACRIME AGLI OCCHI”

    Nel suo intervento, Locatelli descrive con parole dirette e cariche di emozione il momento vissuto dopo l’eliminazione:

    Sono distrutto, svuotato, con le lacrime agli occhi”, scrive nel messaggio pubblicato sui social, sottolineando come “sentivamo la responsabilità verso i bambini, le famiglie, i nonni e tutti gli italiani che ci hanno sostenuto”.

    Locatelli ha aggiunto: “Abbiamo dato tutto e sono orgoglioso di questo gruppo”.


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  • “TUTTI UNITI PER QUESTO SOGNO”

    Il centrocampista evidenzia anche l’unità della squadra:

    Noi giocatori, il mister e tutto lo staff eravamo uniti per questo sogno”, precisando però che “abbiamo dato ogni energia, ma non siamo riusciti a regalarvi questo Mondiale”.


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  • “ABBIAMO FALLITO”

    Locatelli, che ha giocato da titolare entrambe le partite contro Irlanda del Nord e Bosnia, prosegue il messaggio affrontando il tema del risultato mancato senza attenuanti:

    Abbiamo fallito, questa è la realtà. E ne sento tutto il peso addosso”, scrive, aggiungendo un ringraziamento ai tifosi: “A chi ci è sempre stato vicino e a chi continuerà a sostenerci, dico grazie di cuore”.


  • “RIALZIAMOCI INSIEME”

    Nel finale del messaggio, il centrocampista invita a guardare avanti nonostante la delusione:

    È dura, durissima, ma rialziamoci insieme”, affermando anche il proprio impegno personale: “Non ci sarà giorno in cui non darò tutto me stesso in campo”.


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  • IL POST SOCIAL DI LOCATELLI