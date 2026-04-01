Italia fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva, il messaggio di Manuel Locatelli: “Abbiamo fallito, sono distrutto”

Dopo la sconfitta contro la Bosnia che è costata all’Italia la mancata qualificazione al Mondiale per la terza edizione consecutiva, arriva il messaggio sui social di Manuel Locatelli.
Il centrocampista della Nazionale e capitano della Juventus rompe il silenzio a meno di 24 ore dalla partita condividendo una riflessione “a freddo” attraverso il proprio profilo Instagram.
Nel messaggio, il giocatore esprime il proprio stato d’animo, il senso di responsabilità verso i tifosi e la consapevolezza del fallimento sportivo, ribadendo al tempo stesso l’orgoglio per il gruppo e la volontà di ripartire.