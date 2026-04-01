Italia fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva, il messaggio di Manuel Locatelli: “Abbiamo fallito, sono distrutto”

Nel suo intervento, Locatelli descrive con parole dirette e cariche di emozione il momento vissuto dopo l’eliminazione:

“Sono distrutto, svuotato, con le lacrime agli occhi”, scrive nel messaggio pubblicato sui social, sottolineando come “sentivamo la responsabilità verso i bambini, le famiglie, i nonni e tutti gli italiani che ci hanno sostenuto”.

Locatelli ha aggiunto: “Abbiamo dato tutto e sono orgoglioso di questo gruppo”.



