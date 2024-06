L'Italia osserva Svizzera-Germania, la gara da cui potrebbe uscire la prossima avversaria degli ottavi

La Germania, già qualificata agli ottavi di Euro 2024, potrebbe affrontare anche l'Italia agli ottavi. La possibilità principale è la Svizzera.

A 90' minuti dal termine della fase a gironi, tutto può ancora succedere. Diverse possibilità per l'Italia, che ha come unica certezza il non poter accedere agli ottavi come prima del girone B, vista la matematica qualificazione della Spagna come capolista del raggruppamento.

Per l'Italia due possibilità, ovvero quella di perdere o battere la Croazia assicurandosi il secondo posto, oppure quella di perdere contro Modric e compagni e sperare in un passaggio agli ottavi come una delle migliori terze, dopo l'eventuale mancato successo dell'Albania contro la Spagna.

Con un secondo posto, che attualmente sembra essere la più concreta possibilità per l'Italia, la squadra di Spalletti andrebbe ad affrontare molto probabilmente una tra Svizzera e Germania, avversarie nell'ultima giornata del gruppo A.