Italia-Borussia Dortmund, com'è andato l'allenamento: doppietta di Retegui, brilla Fagioli

Gli azzurri si sono imposti per 3-1 contro una formazione giovanile dei tedeschi. Spalletti ha confermato il 4-2-3-1.

Il giorno dopo, tutti di nuovo in campo. O meglio, tutti no: chi non ha giocato la gara d'esordio contro l'Albania oppure chi, come Mateo Retegui e Michael Folorunsho, è entrato in campo solo negli ultimi minuti o secondi.

L'Italia di Luciano Spalletti ha disputato una partitella contro alcuni giovani del vivaio del Borussia Dortmund. Una sgambata utile per tenere allenate le gambe e la mente di chi non è partito titolare al Signal-Iduna Park.

Hanno vinto gli azzurri, come facilmente ipotizzabile, anche se il risultato in questi casi è l'aspetto probabilmente meno importante.