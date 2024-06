Italia-Bahrain di basket, dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, quintetti

L’Italia affronta il Bahrain nel torneo Preolimpico di basket: tutto sulla partita, dai quintetti a dove vederla in diretta tv e streaming.

Dopo aver ben figurato e vinto contro la Georgia nella Trentino Basket Cup e contro la Spagna di Sergio Scariolo in un’amichevole giocata a Madrid, l’Italia di Gianmarco Pozzecco si appresta a tornare in campo per iniziare il suo cammino nel torneo Preolimpico.

Obiettivo dell’Italbasket sarà quella di riuscire a strappare un pass per Parigi 2024 ed il primo ostacolo da superare sarà il Bahrain.

Si tratta di un avversario alla portata degli Azzurri, ma la formula del torneo che si gioca nell’arco di pochi giorni non consente passi falsi.

L’Italia sarà impegnata a San Juan ed è stata inserita in un Gruppo B che, oltre al Bahrain, vede protagonisti anche i padroni di casa di Porto Rico.

La formula prevede che le prime due qualificate di ogni girone si affrontino in semifinale e poi eventualmente in finale, con le prime due classificate di un Gruppo A che prevede Messico, Costa d'Avorio e Lituania.

La vincente di ogni Preolimpico, raggiungerà a Parigi Francia, Germania, Serbia, Canada, USA, Australia, Sud Sudan e Giappone, ovvero le squadre già qualificate al torneo Olimpico.

In questa pagina troverete tutti gli aggiornamenti su Italia-Bahrain di basket: dai quintetti alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.