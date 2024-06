Italia-Albania, blocco Inter nel bene e nel male: dal terrore di Dimarco alla gloria di Bastoni e Barella

Il disastroso errore di Dimarco che ha causato l'1-0 dell'Albania è cancellato dai goal dei compagni interisti. Palo per Frattesi.

Non c'è dubbio alcuno. Gli Europei, come i Mondiali, sono quelli delle certezze che durano solo pochi secondi, modificate in fretta e furia per il nuovo corso degli eventi. Milioni di persone quasi sempre poco vicini al calcio, si ritrovano a giugno per l'evento da condividere con amici, famigliari e conoscenti. Tutti commentano, tutti cambiano idea velocemente.

E così Italia-Albania è stato il massimo livello di questo principio, considerando che i rappresentanti dell'Inter, da essere accusati in pubblica piazza sono divenuti eroi della vittoria contro l'Albania, che regala alla squadra di Spalletti i primi tre punti del torneo tedesco di Euro 2024 e maggiore fiudicia in vista delle partite contro Spagna e Croazia.

Dimarco, Barella, Bastoni e Frattesi: quattro giocatori dell'Inter Campione d'Italia tra gli undici titolari contro l'Albania, tutti a loro modo protagonisti del 2-1 finale. Il blocco Inter dal terrore alla gloria.