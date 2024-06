Italia a Euro2024: calendario, partite e quando gioca la Nazionale agli Europei

Le avversarie dell'Italia agli Europei del 2024 e il calendario del girone azzurro durante il torneo tra giugno e luglio.

Dopo il mancato approdo ai Mondiali 2022, l'Italia prenderà parte gli Europei 2024. Nazionale azzurra in Germania senza passare dai playoff, grazie al pareggio contro l'Ucraina nella fase ad eliminazione.

In questo modo l'Italia di Spalletti, arrivato sulla panchina azzurra al posto di Roberto Mancini, potrà provare a difendere il titolo conquistato nel 2021 a Wembley, un anno dopo l'iniziale periodo previsto (slittamento dovuto come quasi tutti gli eventi sportivi del periodo alla pandemia di covid).

Tra giugno e luglio 2024 l'Italia giocherà dunque l'Europeo 2024: inizialmente il girone, per poi provare a giocare gli ottavi di finale e via via tutte le fasi successive fino alla finalissima che decreterà la Nazionale regina del continente per la nuova edizione del torneo.