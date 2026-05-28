Irlanda-Qatar fermata due volte: proteste pro-Palestina e palline da tennis in campo

In vista della gara contro il Qatar, il difensore irlandese Coleman è intervenuto ai microfoni della BBC per dire la sua sulle sfide autunnali contro Israele.

In particolare il 37enne ha risposto a quanto affermato dal compagno Nathan Collins, il capitano. Quest'ultimo, in particolare, aveva annunciato:

"Se qualcuno vorrà prendere posizione individualmente, non glielo impediremo. Tutti hanno diritto alle proprie opinioni, e se sono convinti di opporsi non li ostacoleremo".

"Per noi si tratta di una situazione difficile e dobbiamo fidarci delle persone che abbiamo attorno. Dobbiamo fidarci che la FAI e il governo sappiano ciò che fanno".

Coleman, dunque, è intervenuto dopo il suo capitano:

"Le mie opinioni sono molto chiare sul fatto che non sarebbe dovuto spettare a Nathan, ai giocatori più giovani, all'Irlanda, ai tifosi o al mister rispondere a domande su questo argomento. Avrebbe dovuto essere gestito ai piani superiori, sopra di noi. Sono un padre, sono un marito, ho un cuore e so distinguere il bene dal male".

"Voglio dire, se ponessi a voi la stessa domanda, sono sicuro che avreste tutti la stessa opinione su ciò che sta accadendo. È terribile, è estremamente triste ed è una posizione molto difficile in cui trovarsi per i giocatori".