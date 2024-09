Irlanda-Inghilterra dove vederla: Sky, DAZN, Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Irlanda vs Inghilterra

Irlanda e Inghilterra a confronto nella prima giornata della Nations League 2024/25: le info su formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Al via la nuova Nations League, giunta alla sua quarta edizione: l'Inghilterra, reduce dalla retrocessione in Lega B, esordisce affrontando l'Irlanda in trasferta nel Gruppo 2.

Kane e compagni sono stati retrocessi in virtù dell'ultimo posto nel girone vinto dall'Italia, poi sconfitta in semifinale dalla Spagna; l'Irlanda ha invece mantenuto la categoria grazie alla terza piazza nel Gruppo 1 alle spalle di Scozia e Ucraina.

Nell'altro match del raggruppamento si affrontano invece Grecia e Finlandia.

Di seguito troverete tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati su Irlanda-Inghilterra: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.