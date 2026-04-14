L'Iran ci riprova in vista dei Mondiali 2026: nuova richiesta alla FIFA, ok ai match negli Stati Uniti ma a determinate condizioni

Il conto alla rovescia verso i Mondiali 2026, in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti, è già iniziato.
Non si parla però soltanto di calcio: il contesto internazionale resta segnato da forti tensioni, in particolare tra Stati Uniti e Iran, una situazione che rischia di avere ripercussioni anche sul torneo.
Non è infatti da escludere un clamoroso scenario: l’eventuale mancata partecipazione della nazionale iraniana, già qualificata alla Coppa del Mondo ma che, al momento, non ha ancora confermato ufficialmente la propria presenza.