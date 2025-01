Inzaghi si sfoga dopo Inter-Bologna: "Gli arbitri possono sbagliare come stasera e in finale di Supercoppa Italiana"

Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro a caldo al termine di Inter-Bologna, gara terminata sul risultato di 2-2 a San Siro.

Serata amara per l'Inter di Simone Inzaghi. Nel recupero della 19esima giornata di Serie A, gara rinviata a inizio gennaio per la concomitanza della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, i nerazzurri interrompono la striscia di sei vittorie consecutive in Serie A e si fermano a San Siro con l'2-2 contro il Bologna.

L'allenatore della Beneamata è intervenuto in collegamento da San Siro per analizzare il pareggio contro gli emiliani di Vincenzo Italiano.

Inzaghi non ha nascosto la sua amarezza per il risultato maturato, che rallenta la corsa dell'Inter al primo posto, in attesa del recupero della sfida contro la Fiorentina.