Il tecnico dei nerazzurri soddisfatto dopo il 6-0 alla Lazio: "I ragazzi mettono sempre impegno folle in ogni partita".

Simone Inzaghi sorride più che soddisfatto. L'Inter travolge per 6-0 la Lazio all'Olimpico e sale a quota 34 punti, uno in meno del Napoli e tre in meno dell'Atalanta ma con una partita in meno.

Il tecnico nerazzurro sottolinea l'importante prestazione dei suoi, usciti rafforzati da un appuntamento che attendeva al varco la sua squadra.

C'è spazio però anche per una piccola frecciata, rivolta a ignoti, ma con un messaggio ben preciso nei contenuti.