Il tecnico nerazzurro dopo la vittoria sul Venezia: "Il rammarico è di non aver chiuso prima la partita. Con il Napoli grande sfida".

Non importa il risultato. Per Simone Inzaghi, la vittoria di misura sul Venezia da parte dell'Inter rappresenta comunque uno step di crescita in più per la sua squadra.

Un successo che permette ai nerazzurri di accorciare sul Napoli, ora distante soltanto una lunghezza in classifica.

Al termine della sfida vinta a San Siro contro i veneti grazie a Lautaro Martinez, Inzaghi analizza le cose che gli sono piaciute.