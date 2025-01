Inzaghi presenta Inter-Atalanta di Supercoppa: "I precedenti non vanno in campo"

Inter vs Atalanta

Il tecnico dell'Inter ha parlato alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Atalanta: "Dobbiamo vincere più trofei possibili".

Comincia il 2025. Ed è subito grande calcio. In Arabia Saudita, infatti, si gioca la Supercoppa Italiana con quattro squadre impegnate, dall'Inter Campione in carica alla Juventus. Divise in due semifinali, le compagini qualificate proveranno a conquistare il trofeo che verrà assegnato il 6 gennaio.

A inaugurare la competizione Inter e Atalanta, che a Riad giocano la prima semifinale di scena giovedì 2 gennaio alle ore 20:00. Un big match atteso da milioni di italiani, una delle grandi sfide che in campionato varrranno lo Scudetto.

Da Riad, Arabia Saudita, è intervenuto in conferenza stampa Simone Inzaghi: il tecnico dell'Inter ha presentato la sfida contro l'Atalanta, che per una delle due squadre significherà qualificazione alla finalissima.