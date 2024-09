Inzaghi chiede una reazione alla sua Inter: turnover importante anche contro l'Udinese

Il tecnico nerazzurro vuole dare la scossa dopo il ko nel derby: possibile panchina per Lautaro e Mkhitaryan a Udine.

L'Inter è chiamata a riscattare la pesante sconfitta maturata nel derby contro il Milan. E per farlo, la squadra di Simone Inzaghi è chiamata ad evitare ulteriori passi falsi contro l'Udinese.

La formazione friulana sta vivendo un buon momento di forma, nonostante il netto ko contro la Roma nell'ultimo turno di campionato, ma di fronte avrà un'Inter più decisa che mai a mandare un segnale a tutta la concorrenza e, soprattutto, a interrompere la striscia di due gare senza vittorie.

In vista della sfida del Bluenergy Stadium, tuttavia, non sono infatti da escludere - anzi - importanti rotazioni all'interno dell'undici titolare della Beneamata. Inzaghi, da un lato, vuole gestire le forze in vista della sfida di Champions contro la Stella Rossa, ma dall'altro vuole tenere tutti sull'attenti, responsabilizzando la squadra in tutti i suoi elementi per cercare di dare una sterzata dopo le ultime uscite non propriamente brillanti.