Inzaghi batte il record di Allegri e fa i complimenti a Napoli e Atalanta: "Straordinarie come l'Inter"

Lecce vs Inter

L'Inter vince a Lecce, torna nella scia del Napoli e festeggia la 200sima vittoria in Serie A di Simone Inzaghi che batte il record di Allegri.

Un'altra serata da ricordare quella vissuta dall'Inter, che a Lecce vince 0-4, torna a -3 dal Napoli (con una partita in meno) e festeggia Simone Inzaghi.

Per il tecnico nerazzurro infatti si tratta della duecentesima vittoria da allenatore in Serie A. Un traguardo che nessuno aveva mai toccato dopo così poche partite in panchina.

Inzaghi ha battuto il record detenuto da Massimiliano Allegri. Una bella soddisfazione personale, ma prima per il tecnico vengono i risultati della squadra.