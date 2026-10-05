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Antonio Torrisi

"Non so quanto senso abbia che resti": l'Inter sta gestendo male Sucic?

Serie A
Inter

Boban solleva una nuova questione sull'impiego del giocatore croato.

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Sia chiaro: gestire le rotazioni a centrocampo è sempre difficile, soprattutto se i tuoi obiettivi stagionali tendono sempre a una medaglia e a un trofeo (o più) in bacheca. In questo senso parlare dell'impiego di Petar Sučić e del suo impatto all'Inter può risultato facile.

Il talento è indiscutibile, ma questo è noto da quando è arrivato a Milano: e allora perché si parla della sua gestione?

Perché nella giornata di oggi Zvominir Boban, a Radio Anch'io Sport ha consigliato al giocatore, a distanza e ai microfoni, di lasciare il club nerazzurro. Ma è davvero così negativo il bilancio dopo poco più di un anno dal suo arrivo?

  • COSA HA DETTO BOBAN SU SUCIC

    Le parole di Boban non lasciano molto spazio a interpretazioni alternative.

    "Credo debba avere più spazio nell'Inter. È un giocatore completo, straordinario, che ha tanta classe, tanto coraggio. È evidente che non si senta a suo agio. Se continua così non so quanto senso abbia che resti lì. È una delle migliori mezzali al mondo".

    Su quel passaggio, "è evidente che non si senta a suo agio", è difficile argomentare: non è materia concreta. Possiamo, però, discutere della questione "spazio".

  • IL MINUTAGGIO DI SUCIC È DAVVERO COSÌ BASSO?

    Partiamo da questa stagione. Cristian Chivu lo ha schierato in 4 delle 5 gare disputate tra Serie A e Champions League, ed è sceso in campo da titolare contro Cagliari e Napoli, in quest'ultimo caso soffrendo tanto contro gli uomini di Massimiliano Allegri.

    Il bilancio può essere considerato positivo? Qui bisogna parlare di gerarchie, innanzitutto. Con tutti a disposizione la mediana dell'Inter è composta, normalmente, da Barella, Calhanoglu e Zielinski. E questo perché nel tempo hanno consolidato un legame tecnico importante.

    Poi vengono gli altri: e qui, invece, parliamo di rotazioni. Chivu è noto per variare gli interpreti con il calendario alla mano: non a caso, al rientro dalla sosta per le nazionali, i nerazzurri conteranno sempre di più non solo su Jones e Mkhitaryan, ma anche su Stankovic. E, chiaramente, sullo stesso Sučić.

    Ma la questione può essere estesa anche allo scorso anno: 54 partite disputate (con 4 goal e 5 assist) se contiamo anche quelle al Mondiale per Club, per il croato. Un bilancio positivo. Serve tempo per inserirsi.

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  • QUALE FUTURO PER SUCIC?

    Su quello che sostiene Boban, ovvero che Sučić sia una "delle migliori mezzali al mondo", si può aprire un tavolo di discussione: anche perché è un parere soggettivo.

    Con Zielinski in forma e Jones che prende sempre più confidenza con le volontà tecnico-tattiche di Chivu, però, gli va dato ancora tempo per crescere: in partite decisive è comprensibile che i nerazzurri si affidino agli elementi con più esperienza.

    Quel che ha fatto vedere dal suo arrivo all'Inter, in ogni caso, è positivo: lo spazio arriverà con il passare delle settimane (come è arrivato nella passata stagione, d'altronde). Arriva per tutti, in casa Inter, prima o poi.

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