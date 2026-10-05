"Non so quanto senso abbia che resti": l'Inter sta gestendo male Sucic?

Sia chiaro: gestire le rotazioni a centrocampo è sempre difficile, soprattutto se i tuoi obiettivi stagionali tendono sempre a una medaglia e a un trofeo (o più) in bacheca. In questo senso parlare dell'impiego di Petar Sučić e del suo impatto all'Inter può risultato facile.

Il talento è indiscutibile, ma questo è noto da quando è arrivato a Milano: e allora perché si parla della sua gestione?

Perché nella giornata di oggi Zvominir Boban, a Radio Anch'io Sport ha consigliato al giocatore, a distanza e ai microfoni, di lasciare il club nerazzurro. Ma è davvero così negativo il bilancio dopo poco più di un anno dal suo arrivo?