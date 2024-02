Nonostante il vantaggio in classifica il tecnico nerazzurro non vuole distrazioni: "Nel calcio non c'è mai sicurezza". Marzo il mese della verità.

Il segreto della roboante, netta e mai in discussione vittoria dell'Inter contro la Salernitana è stato l'approccio feroce alla partita: due goal nei primi 19' con il 3-0 prima dell'intervallo. Così il secondo tempo è diventato pura gestione, con tanti cambi, fino al 4-0 finale di Arnautovic. Parola di Simone Inzaghi: "Siamo stati bravissimi - ha detto l'allenatore nel post gara - Abbiamo fatto una partita seria, approcciata nel migliore dei modi. La Salernitana aveva creato problemi a tantissime squadre, quindi sapevamo che dovevamo approcciare bene la gara". Analisi, preparazione, esecuzione. Inzaghi non lascia nulla al caso. Così la partita è andata come doveva andare, con la Salernitana che non ha mai tirato verso Sommer nel primo tempo. Ma "il Demone di Piacenza" non è ancora sazio.