Inter raggiunta sul 4-4, la delusione di Inzaghi: “La Juve doveva prendere sette o otto goal”

Simone Inzaghi commenta il pirotecnico Derby d’Italia con la Juventus: “C’è amarezza, dovevamo segnare di più per quanto creato”.

Ad un certo punto sembrava avesse le carte in regola per dilagare, l’Inter invece si deve accontentare di un solo punto al termine di un Derby d’Italia che si è già guadagnato un posto nella storia come uno dei più belli di sempre.

Si è chiusa sul 4-4 l’incredibile sfida con la Juventus che metteva in palio la possibilità di restare nella scia di quel Napoli che invece adesso si gode le quattro lunghezze di vantaggio in classifica proprio sui nerazzurri.

Una sfida che, per come si erano messe le cose, lascia in casa Inter un grande amaro in bocca e a confermarlo è stato Simone Inzaghi dopo il triplice fischio finale ai microfoni di ‘Sky’.