L'Inter lavora alle cessioni per arrivare a Gudmundsson e al difensore: quanto incassa da Carboni-Marsiglia, Agoumé-Siviglia e Satriano-Brest

Il club nerazzurro non molla la pista Gudumdsson: tre addii per arrivare all'islandese del Genoa. In uscita anche Arnautovic e Correa.

Dopo aver accolto Medhi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez, l’Inter lavora alle uscite. Il club nerazzurro si muove per piazzare i calciatori fuori dal progetto di Simone Inzaghi e incassare un tesoretto da reinvestire in quelli che sono gli ultimi due tasselli mancanti: un difensore mancino e un attaccante.

Dopo aver salutato Audero al termine del prestito e gli svincolati Cuadrado, Klaassen, Sensi e Sanchez, la dirigenza di viale della Liberazione ha già trovato una nuova sistemazione ai vari Vanheusden, Zanotti, Franco Carboni, Iliev, Oristanio e ai fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito.

I lavori in uscita non sono terminati, con altri profili da sistemare: da Agoumé a Valentin Carboni, passando per Satriano e i casi più spinosi Correa e Arnautovic.

Il centrocampista francese e l’attaccante uruguaiano sono pronti a lasciare Milano, così come Valentin Carboni: per i primi due si sono fatti sotto club in cui hanno militato nella passata stagione in prestito, vale a dire rispettivamente Siviglia e Brest, mentre per l’argentino il pressing del Marsiglia di De Zerbi ha portato la trattativa vicina al traguardo e alla fumata bianca.