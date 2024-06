Valutazioni in corso per il giocatore del Bologna: fissato il prezzo, ma restano i dubbi legati al sistema di gioco.

Gli Europei sono il momento giusto per fare il punto anche sul calciomercato, da sempre: il banco di prova importante per molti dei giocatori che possono valorizzarsi. Dan Ndoye è uno di questi.

Lo svizzero del Bologna ha giocato sia contro l'Ungheria che contro la Scozia, in entrambi i casi da titolare.

E ha attirato l'attenzione, e non solo da Euro 2024: tant'è che l'Inter si è recata in Germania proprio per visionarlo.