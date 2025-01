La finale Inter-Milan di Supercoppa Italiana sarà il terzo Derby lontano da San Siro: come sono andati i due precedenti

Eliminate Atalanta e Juventus, Inter e Milan si giocano la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: non si tratta di una prima volta assoluta.

Ci sono due squadre milanesi che danno vita alla Supercoppa Italiana con uno dei due più famosi Derby d'Italia. Parliamo di Inter e Milan, che il 6 gennaio (ore 20:00) giocheranno la finale del torneo 2024 dopo aver rispettivamente eliminato Atalanta e Juventus. Lontano da San Siro, da Milano e dall'Italia.

Sì, perchè - e non è una sorpresa dell'ultima ora - la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita, dove risiedono poco più di 1.300 cittadini italiani. Alcuni di loro saranno allo stadio dell'Università Re' Saud per vedere il terzo Derby milanese lontano da Milano.

Assistere alla sfida della madonnina lontano dalla madonnina non è una novità assoluta, ma per tantissimi rappresenta qualcosa per cui storcere il naso. Tra sponsor e milioni, però, la coppa ha lasciato l'Italia per abbracciare l'Arabia Saudita come già accaduto in passato. Anche alle stesse Inter e Milan.

Dopo il successo targato del'Inter, targato Dumfries, la finale della Supercoppa Italiana poteva completarsi in due modi: con il Derby meneghino o con quello 'onorario' contro la Juventus, alla fine non verificatosi in virtù della rimonta firmata Pulisic-autogoal di Gatti.

E così, il 6 gennaio sarà di nuovo Derby milanese. All'estero per la terza volta.