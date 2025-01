Inter-Milan, dove vedere la Supercoppa in tv in chiaro oggi: la diretta della finale alle 20:00

Inter vs AC Milan

Inter e Milan si affrontano a Riad nella finale di Supercoppa Italiana: calcio d’inizio alle ore 20.00, dove vedere la partita in chiaro.

Il calcio italiano si appresta ad assegnare il primo trofeo della stagione. Questa sera infatti, a Riad, l’Inter campione d’Italia ed il Milan secondo classificato nello scorso campionato, si affronteranno nella finale che metterà in palio la Supercoppa Italiana.

I nerazzurri si sono guadagnati l’accesso all’ultimo atto della ‘Final Four’ superando 2-0 in semifinale l’ostacolo Atalanta (doppietta di Dumfries), mentre i rossoneri hanno avuto la meglio in rimonta sulla Juventus imponendosi per 2-1 (decisivi il goal di Pulisic e l’autorete di Gatti).

L’Inter andrà a caccia della sua quarta Supercoppa consecutiva (sarebbe un record e raggiungerebbe la Juventus a quota 9 trionfi), il Milan invece non alza al cielo il trofeo dal 2016 (punta all’ottava Supercoppa e al cinquantesimo trofeo della sua storia).

La finalissima che si disputerà all’Al-Awwal Park di Riad, sarà visibile in tv e in streaming in chiaro.